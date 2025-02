361magazine.com - “September 5 – La diretta che cambiò la storia”: la recensione della pellicola

Basato sui fatti di Monaco 1972Sono le Olimpiadi del 1972, tutto sembra andare per il meglio, Mark Spitz conquista le 7 medaglie, Mennea vince il bronzo nei 200 eppure ben presto accadrà qualcosa di tragico e inaspettato. La5 – Lachela” (regia di Tim Fehlbaum), racconta come l’emittente americana ABC face la cronaca live di quei momenti.Le Olimpiadi passarono tristemente allaper l’assalto dell’ organizzazione terroristica Settembre Nero che uccise 11 atleti israeliani in un attentato seguito in.Lache non ha il compito e l’obiettivo di raccontare cosa avvenne da un punto di vista storico si sofferma sulla logica che governa la messa in onda. Cosa è giusto mandare in tv? È giusto mostrare l’eventuale massacro delle persone solo per il diritto di cronaca?Altre questioni morali vengono sollevate, come se sia meglio dare una notizia in maniera rapida o tempestiva o aspettare ma avere la certezzaveridicitànotizia.