Seonghwa degli Ateez è il nuovo volto di Isabel Marant Homme

Il mondo della moda e quello del K-pop si incontrano in una collaborazione esplosiva:, membro, è il protagonista della campagna primavera 2025 di, rilasciata ufficialmente lunedì.La nuova campagna primavera 2025 dicelebra stile e innovazionePer il cantante, noto per la sua eleganza e carisma, si tratta della prima esperienza comedi un brand di alta moda. “Sono affascinato dalle storie cheracconta attraverso i suoi capi. L’identità audace e potente del marchio è d’ispirazione non solo per me, ma per molti altri”, ha dichiaratoa WWD.Già a settembre, la sua presenza alla sfilata del brand aveva scatenato il caos tra i fan, con il cantante che si era distinto indossando un look della collezione femminile di