Ilgiorno.it - Semidei al Piccolo di Milano, eppur umani. Lorenzo Pisano: “Io, tirato su a pane e miti greci”

, 4 febbraio 2025 – Esaurita la sottile ironia del Parini che da ultimo ha celebrato iterreni incarnati nella celeste prole dei nobil signori, aprovvede ilTeatro a riportare “” su una scena. Prima assoluta, dal 6 al 23 febbraio. Regia e drammaturgia di Pier, napoletanosu “a”. La mamma glieli raccontava. E lui ora li ha approfonditi e aggiornati, traendo spunto soprattutto dalle leggende secondarie, poco note, del corpus omerico: “Protagonisti, eroie troiani giovanissimi, che non vogliono andare in guerra, scappano, si nascondono, cercano di sottrarsi alla chiamata alle armi. Ulisse si finge pazzo. Ritorno all’infanzia All’interno dell’harem di Licomede è dalla madre nascosto, travestito da fanciulla, fatto passare come figlia di una donna appartenente al popolo delle Amazzoni, il prode Achille (interpretato da Eduardo Scarpetta).