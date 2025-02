Ilfattoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli svela tutti i motivi per cui Chiara Ferragni chiede un milione di euro a Corona. “Sembra essersi svegliata dal torpore e stavolta ha ragione”: la newsletter Vale Tutto

ha deciso di non restare a guardare. Dopo le dizioni di Fabriziosul suo matrimonio e dopo l’annuncio di nuove rivelazioni in arrivo, l’imprenditrice digitale ha inviato all’ex re dei paparazzi una diffida: “Ha effettuato affermazioni gravissime nei confronti della signora. A mero titolo di esempio, Ella ha attribuito alla mia Assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari”, si legge nella missiva firmata dall’avvocato Iannaccone.Il legale fa poi riferimento a una scrittura privata del 15 settembre 2023 in cuisi era impegnato “ad astenersi per il termine di 10 anni dall’effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante” nei confronti sia diche di Fedez, e “dal raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata”.