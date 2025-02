Oasport.it - Sei Nazioni 2025, Simone Gesi infortunato: l’azzurro è in dubbio per il match col Galles

Leggi su Oasport.it

, seppur inserito nell’elenco dei convocati, è in forteper il prossimodel Seidi rugby, che sabato 8 febbraio, alle ore 15.15, allo Stadio Olimpico di Roma vedrà l’Italia affrontare ilin una sfida da vincere a tutti i costi.Dopo la conclusione di Italia-Scozia, infatti, lo staff medico della Nazionale italiana ha rilasciato un bollettino medico per aggiornare sulle condizioni del: “, al termine della partita, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista delcontro il“.Oltre che per la classifica del torneo, la sfida sarà importante anche per il ranking mondiale: l’Italia è al decimo posto a quota 78.41, mentre ilattualmente si trova a quota 74.