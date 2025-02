Iodonna.it - Seduta tra il pubblico di star e personaggi, l’artista ha avuto attimi di commozione che hanno fatto preoccupare non poco i suoi fan

Leggi su Iodonna.it

Emozioni forti, senza dubbio, ma non è chiaro se quelle di Billie Eilish fossero lacrime amare o di gioia. La cantante statunitense classe 2001 è stata vista piangere tra ildella sessantasettesima edizione dei Grammy Music Awards la sera di lunedì 2 febbraio. In particolare, il momento più duro per lei sarebbe stato quello della premiazione di Beyoncé. Anche nel 2025, infatti, la queen della musica R&B si è aggiudicata il premio come miglior album dell’anno, uno dei riconoscimenti più ambiti della cerimonia, con il suo Cowboy Carter. Leggi anche › Grammy 2025, Beyoncé entra nella storia: “Cowboy Carter” è l’album dell’anno La serata e le lacrime Abito nero e cappellino da basket indossato al contrario, lo stile di Eilish è iconico e riconoscibilissimo.