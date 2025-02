Iodonna.it - Se siete amanti del romanzo di Dumas o vi siete appassionati alla serie Rai. Ma attenzione, per riuscire a visitarla serve una vera impresa

Leggi su Iodonna.it

C’è un luogo nel Mediterraneo che sembra uscito direttamente dalle pagine di und’avventura: l’isola di Montecristo. Misteriosa e inaccessibile, è entrata nell’immaginario collettivo grazie ad Il conte di Montecristo di Alexandre, dove il protagonista Edmond Dantès scopre un leggendario tesoro che gli permetterà di consumare la sua vendetta. E oggi, proprio grazie al successo dellaRai ispirata al capolavoro di, l’interesse per questa piccola e selvaggia isola dell’arcipelago toscano è tornato altissimo. Ma Montecristo non è un’isola come le altre: è una riserva naturale di straordinaria bellezza, con regole rigidissime per chi desidera. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Piccole isole italiane guarda le foto Isola di Montecristo, un paradiso incontaminato nel TirrenoMontecristo è la più selvaggia e inaccessibile delle isole dell’arcipelago toscano.