Ilnapolista.it - Se dovesse essere scudetto, ora più che mai sarebbe lo scudetto dello stoicismo di Conte

Leggi su Ilnapolista.it

Se, ora più che mailodi“La passione è un correre sbigottito dell’anima” e guai a frenarla. Zenone di Cizio, mi pare, è colui a cui ho sottratto tale pensiero. Ad uno stoico dunque e diqui si tratta.è stato lasciato con due grappoli d’uva a fare vendemmia. Se è vero che questa classifica è del tutto imprevista è altrettanto vero, che certe occasioni difficilmente ti ricapitano. Illogica ai cuori dei tifosi (tra cui me) la scelta di arenarsi nel mercato invernale. Billing, Hasa ed Okafor, l’ultimo sussulto. Mezzo gratis.La società ha deciso di non rincorrere obiettivi dopati economicamente (Comuzzo su tutti) anche perché, visto il trend delle avversarie, in Champions ci sei quasi con due piedi. E questo importa, è chiaro che non ci sia voglia di altri obiettivi.