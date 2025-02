Quifinanza.it - Scuole paritarie, 750 milioni dal governo Meloni: cifra record che scatena polemiche

Ildi Giorgiainveste sulledecidendo di stanziare ladi 750di euro, la più alta degli ultimi anni. Ad annunciare l’iniziativa dell’esecutivo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, firmando due decreti sul tema, ha ufficializzato la concessione di cinquantadi euro in più per questi istituti scolastici rispetto allo scorso anno. Immediata, naturalmente, è arrivata la polemica delle forze sindacali di settore che lamentano una disparità di trattamento rispetto alla scuola pubblica che, nelle parole di contesta il, verrebbe fortemente penalizzata.Laper leIl nuovo stanziamento di 750di euro per levoluto dalprevede una ripartizione delle somme che segue il seguente schema:più di 500di euro per tutte le;163e 400mila euro per il sostegno agli studenti con disabilità (più 50di euro rispetto al 2024);90di euro per ledell’infanzia.