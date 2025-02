Quotidiano.net - Scuole a Palazzo Maffei: ottomila ingressi gratuiti

La cultura, ce lo insegnano i padri antichi, è il cibo dell’anima. E lo è perché "capace di trasformare il nostro sguardo sul mondo, infondendo bellezza e sensibilità". E a dirlo non è una persona qualunque, ma chi il mondo del food lo conosce bene: Gian Luca Rana, amministratore delegato del Pastificio Rana, gigante globale della pasta fresca, presente in 70 paesi. Così per promuovere l’arte (e la cultura appunto) l’azienda veronese ha rinnovato a grande richiesta un’iniziativa avviata per la prima volta tre anni fa in sinergia conCasa Museo di Verona: da quest’anno 8mila studenti didi ogni ordine e grado avranno l’opportunità di entrare gratuitamente nel museo veronese, con visite guidate e laboratori inclusi. In questo modo, i giovani visitatori avranno la possibilità di far convergere lo studio in classe con l’esperienza diretta delle opere.