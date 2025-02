Romadailynews.it - Scuola: Meleo-Rosati (M5s), preoccupante situazione Rebibbia, chiesta audizione fondi Pnrr

La questione delladi via Palenco a, a Roma “si fa sempre piu’, occupata da settembre e in grande necessita’ di manutenzione. Il rischio e’ quello di perdere ise l’intervento non sara’ realizzato in tempo”. Lo dichiarano in una nota la consigliera in assemblea capitolina Lindadel M5s e il consigliere in Municipio Roma IV Stefanodel M5s.Anche in un’altra, la Filzi, sono emerse problematiche strutturali che richiedono piu’e tempo. “Nella commissionecapitolina da noi ri– proseguono -, sono emerse criticita’ enormi anche nell’organico: nel Municipio Roma IV non ci sarebbero piu’ tecnici attivi e sarebbe in corso un’emorragia di personale che ha privato i progetti di tre funzionari attivi e della direzione lavori.