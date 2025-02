Ilrestodelcarlino.it - Scuola e vacanze di Carnevale: il calendario 2025 nelle Marche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 4 febbraio– Anche quest’anno, a, le scuole dellerestano regolarmente aperte. A differenza di altre regioni, come Veneto, Abruzzo, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Basilicata, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Sardegna,martedì grasso, 4 marzo (e i giorni precedenti) si farà regolarmente lezione. Tuttavia, molti istituti, soprattutto alla primaria, scelgono di festeggiare comunque il martedì grasso, permettendo agli alunni di entrare in classe mascherati. Una ricreazione un po’ più lunga in certi casi, in altri tutte le 5 ore. Le scuole durante ilIlIla Fano: un’origine antica Ilad Ascoli: le novitàIldi Offida: il programma del 4 marzo Pasqua e altre festività: ilscolastico e leLe scuole durante ilIlnon è una festività riconosciuta in modo istituzionale, quindi le scuole non chiudono, anche se gli istituti hanno la facoltà di modificare leggermente ilanticipando la data di apertura o posticipando quella di chiusura, oppure possono avere un minimo di autonomia per richiedere alcuni giorni di sospensione dell’attività.