Ilgiorno.it - Scuola di cybersecurity. Lezioni con gli esperti all’istituto Bernocchi

Argomento quotidianamente in testa alle cronache, laè stata al centro di un momento di formazione rivolto agli studenti del triennio di Informatica e telecomunicazione dell’Isisdi Legnano: gli studenti hanno partecipato a un incontro progettato insieme all’Its Incom Academy, concluso da Andrea Ghirardini, professionista con una lunga carriera alle spalle ed esperto di interventi di, che tornerà ospite alil 4 marzo. Ghirardini si occupa di information security e sistemi di telecomunicazione da circa 30 anni, ha lavorato in varie aziende - tra cui Telecom Italia Lab, @Mediaservice.net, Area spa - ed è anche formatore per Eurojustice e per Unicri, oltre a collaborare con le università di Trento, Milano e Lugano. "Si parla molto spesso die poco dei suoi aspetti pratici - spiega Ghirardini -.