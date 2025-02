Dayitalianews.com - Scoperte due discariche con rifiuti pericolosi in provincia di Latina: l’intervento delle Guardie Eco Ambientali odv ets

abbandonati in località Boschetto e MacallèAncora una segnalazione di sversamenti illegali dinel comune di Priverno (LT). Nella giornata del 3 febbraio 2025, i volontari della sezione localeEcoodv ets hanno effettuato un sopralluogo in due aree della città, individuando materiali di scarto di vario genere, tra cuiorganici, plastiche, materiale elettrico e un serbatoio in eternit.Il primo ritrovamento è avvenuto in via Santo Spirito, località Boschetto, dove l’accumulo dicostituisce un serio rischio ambientale. In zona Macallè, invece, i volontari hanno rinvenuto ingenti quantità di vetro, segno evidente di un continuo abbandono indiscriminato dei.Attivate le autorità per la bonificaA seguito della scoperta, leEcohanno effettuato rilievi fotografici per documentare la situazione e hanno inviato una segnalazione ufficiale via PEC al responsabile del settore ambiente e alla Polizia Municipale di Priverno, chiedendo un sopralluogo per le dovute verifiche.