Ilrestodelcarlino.it - Scontro fatale tra scooter e furgone, chiuse le indagini sul conducente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il‘bruciò’ la precedenza mentre lonon moderò la velocità avvicinandosi all’incrocio. È, a grandi linee, la ricostruzione della procura dell’incidente che costò la vita a Vincenzo Fabrizio Bufano, quarantenne ferrarese morto in un incidente avvenuto all’incrocio tra le vie Eridano e Traversagno. Per quella vicenda finì sotto inchiesta per omicidio stradale ildel Fiat Doblò che si scontrò con loone (l’uomo, 86 anni, è assistito dall’avvocato Denis Lovison). Di recente, la procura ha chiuso lesull’accaduto, notificando l’avviso all’indagato. Quella mattina di luglio di due anni fa, l’indagato era alla guida del propriolungo via Traversagno. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Eridano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non si sarebbe fermato a dare la precedenza nonostante il segnale e avrebbe avviato la svolta a sinistra in direzione del casello autostradale di Ferrara Nord.