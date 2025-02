Laprimapagina.it - Sconto in bolletta per i vulnerabili: fino a 113 euro di risparmio con il Servizio a Tutele Graduali

Buone notizie per gli utenti in situazione dità: gli over 75, le persone con disabilità e chi affronta difficoltà economiche potranno beneficiare di unosulle bollette dell’elettricità. Grazie all’introduzione del, è previsto unannuale di 113per circa 11,4 milioni di consumatori, sia nel mercato tutelato che in quello libero.Come presentare la domandaPer accedere all’agevolazione, gli utentidovranno inoltrare la richiesta direttamente al proprio fornitore di energia elettrica, attraverso i canali di contatto messi a disposizione dalle aziende. Ogni fornitore dovrà rendere note le modalità di adesione entro il 20 febbraio 2025, garantendo almeno un’opzione telefonica, una online e, se disponibile, uno sportello fisico.