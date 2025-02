Liberoquotidiano.it - "Sconcertati dalle accuse ai 'buoni e generosi' del Pd". L'affondo di Salvini manda al tappeto la sinistra

"Siamoda queste notizie che coinvolgono i '' del Pd. Se lefossero confermate sarebbe gravissimo". Lo ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, commentando l'inchiesta di Salerno che ha scosso il Nazareno. Decine di indagati ai quali vengono contestate ledi associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. C'è anche un arresto: Nicola Salvati, tesoriere regionale della Campania del Pd. L'uomo è stato sospeso dal suo partito. Le parole diarrivano dopo che oggi, martedì 4 febbraio, era intervenuta anche Giorgia Meloni. "L'inchiesta della Dda di Salerno" di ieri, "che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli", ha scritto su x il premier.