Ilveggente.it - Scommesse, bomba da 400mila euro con 26 eventi

clamorosa dacon 26. Incredibile quanto successo ad uno scommettitore di Roma. Giocata favolosaCi credete al destino? Pensiamo che dopo questa schedina, anzi queste diverse schedine, dovreste iniziare a farlo se già non siete tra quelli che sì, credono che le cose debbano comunque andare in un certo modo.dacon 26(Lapresse) – Ilveggente.itUna scommessa che ha regalato. O per meglio dire una serie di. Ma andiamo a capire, realmente, cosa è successo. Agimeg.it, svela che un giocatore del sito PlanetWin365, ha deciso di giocare 26 partite, investendo, per ogni giocata, solamente 4. Dieci schedine identiche, per partite che si sono disputate tra il 19 e il 26 gennaio. Quindi ha assolutamente avuto la pazienza di aspettare cosa che, la maggior parte degli scommettitori, non hanno.