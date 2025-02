Thesocialpost.it - Scivola all’improvviso sulle rocce: il dramma di una giovanissima mamma, straziante

Una tragedia che ha scosso profondamente il Regno Unito, quella avvenuta in queste ore e che ha visto una giovane madre perdere la vita in manieratica. Saffron Cole-Nottage, 32 anni, ha infatti perso la vita dopo essere inciampata ed essere cadutadella spiaggia di Lowestoft, nel Suffolk: inutile il disperato tentativo di alcuni passanti di aiutarla, anche con l’aiuto dei soccorritori subito accorsi sul posto a seguito delle chiamate d’emergenza dei presenti.Leggi anche: Medio Oriente, Donald Trump: “Ho lasciato istruzioni precise, se l’Iran mi uccide sarà cancellato”Stando a quanto riportato dal Sun, infatti, la donna originaria del Kent sarebbe annegata dopo essere rimasta intrappolata tra i massi lungo la diga marittima. Nei pressi della scena della tragedia sono stati lasciati omaggi e fiori per ricordare la giovane