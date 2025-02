Quotidiano.net - Sciopero Trenord in Lombardia e trasporto aereo: disagi per i viaggiatori

in vista per i viaggi in treno e innella giornata di domani. In calendario ci sono lodel personaleine loa livello nazionale del personale addetto all'handling per il, proclamato dal sindacato Flai Trasporti e Servizi. Per ilferroviario regionale inlo stop riguarda la società: il sindacato Orsa ha indetto loin programma tra le 3 di mercoledì 5 e le 2 di giovedì 6 febbraio, compresi i servizi per l'aeroporto di Milano Malpensa. I treni garantiti sono quelli compresi nelle due fasce tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di mercoledì. Al di fuori di questi orari non sono garantite altre corse ferroviarie. Per quanto riguarda il, loè stato indetto per l'intera giornata da Flai Trasporti e Servizi e riguarda il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers, che si occupano dei servizi in aeroporto per fornire assistenza a terra ai passeggeri (come carico e scarico dei bagagli) e ai vettori.