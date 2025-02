Lettera43.it - Sciopero Trenord 5 febbraio 2025: orari e fasce di garanzia

Mercoledì 5è in programma un nuovodei trasporti che coinvolgerà i treni in Lombardia. L’agitazione riguarderà il personale disu iniziativa del sindacato Orsa Ferrovie, mentre non saranno coinvolti i convogli di Trenitalia. Tra le motivazioni dietro all’iniziativa vi è «l’indisponibilità della societànel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici».didellodei treni del 5Loinizierà alle 3 di mercoledì 5e terminerà alle 2 di giovedì 6. I servizi minimi saranno garantiti in duee distinte, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sul sito diè possibile consultare l’elenco completo dei treni di cui è garantita la partenza e l’arrivo a destinazione.