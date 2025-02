Quotidiano.net - Sciopero treni, si cambia: fasce di tutela anche la domenica. Ecco gli orari garantiti nei festivi

Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 – Arrivano tutele in più per i passeggeri in caso didei. La Commissione di garanzia sugli scioperi – dopo aver consultato le parti che autonomamente non hanno raggiunto un accordo – ha introdottodi garanziaper lae i giorni, finora assenti sui regionali. Le corse saranno assicurate tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.i servizi minimiper la media e lunga percorrenza sono rinforzati. Le modifiche, fa sapere la Commissione, che intervenuta il forza della legge n 146/1990, articolo 13, sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, a distanza di oltre 25 anni dalla sua introduzione, "all'obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto die diritto alla mobilità". Consumatori soddisfatti Un’ “ottima notizia” per l’Unione Nazionale Consumatori.