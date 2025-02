Notizie.com - Sciopero del 5 febbraio 2025, disagi per chi viaggia in treno e in aereo: tutti i dettagli e le fasce di garanzia

Leggi su Notizie.com

Nuovi scioperi in vista in Italia. Già da domani, mercoledì 5, e poi nel fine settimana, potrebbero nascere numerosiper itori.del 5per chiine ine ledi(ANSA FOTO) – Notizie.comPartiamo da domani. In calendario ci sono lodel personalerd in Lombardia e quello a livello nazionale del personale addetto all’handling per il trasporto, proclamato dal sindacato Flai Trasporti e Servizi.Per il trasporto ferroviario regionale in Lombardia lo stop riguarda la societàrd. Il sindacato Orsa ha indetto loin programma tra le 3 di mercoledì 5 e le 2 di giovedì 6, compresi i servizi per l’aeroporto di Milano Malpensa. I treni garantiti sono quelli compresi nelle duetra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di mercoledì.