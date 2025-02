Lapresse.it - Sciopero del 5 febbraio 2025, disagi in Lombardia fino a giovedì

Giornata diin vista per i pendolari lombardi. Dalle 3 di mercoledì 7alle 2 di8, il sindacato Orsa ha proclamato unoche potrebbe causare significative ripercussioni sul servizio ferroviario regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza gestito da Trenord.Durante la giornata di, viaggeranno regolarmente solo i treni con partenza programmata: Dopo le 6 e con arrivo entro le 9 Dopo le 18 e con arrivo entro le 21anche per chi va a Malpensa In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie sulle seguenti tratte: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express) con partenza da via Paleocapa 1, Stabio – Malpensa Aeroporto (collegamento aeroportuale S50)