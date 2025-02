Quifinanza.it - Sciopero del 5 febbraio 2025, aerei e treni fermi: orari e fasce di garanzia

Leggi su Quifinanza.it

Il 5diverse categorie di lavoratori incroceranno le braccia. L’azienda Trenord ha indetto unoche potrebbe causare possibili disagi per i viaggiatori che utilizzano iregionali in Lombardia, mentre il trasporto aereo sarà interessato da unonazionale. Vediamodi.Lodi TrenordNel corso del mese di, sono stati confermati diversi scioperi che coinvolgeranno vari settori. Tra le proteste più significative spiccano in particolare quelle a carattere regionale. L’azienda Trenord ha indetto unoche avrà inizio alle ore 3:00 del 5e terminerà alle ore 2:00 del 6, con possibili disagi per coloro che viaggiano suiregionali della Lombardia.Loè stato indetto da ORSA Ferrovie, una delle principali sigle sindacali del settore ferroviario.