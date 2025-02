Fanpage.it - Sciopero aeroporti il 5 febbraio, a rischio i voli per 24 ore: orari garantiti e scali interessati

Domani, mercoledì 5, rischia di essere un mercoledì nero per chi viaggia in aereo: sono ben due infatti gli scioperi in programma per il settore. In particolare un'agitazione di 24 ore proclamata da Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato che interesserà diversiin tutta Italia. Previste le consuete fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21).