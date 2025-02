Thesocialpost.it - Sciopero aeroporti 5 febbraio, a rischio i voli per 24 ore: tutti gli orari garantiti

Leggi su Thesocialpost.it

Scioperi nel settore aereo il 5: disagi in diversiDomani, mercoledì 5, sono previsti due scioperi nel comparto aereo che potrebbero causare disagi ai passeggeri in tutta Italia. Il primo, di carattere nazionale e della durata di 24 ore, interesserà diversi scali aeroportuali ed è stato proclamato dalle sigle sindacali Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato. Il secondo sarà più limitato e riguarderà i dipendenti di SEA Prime all’aeroporto di Milano Linate, con uno stop di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00.Fasce di garanzia eCome di consueto, l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) garantirà la regolare operatività deinelle fasce protette, ovvero dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Tuttavia, al di fuori di questi, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.