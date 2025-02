Sciopero 5 febbraio stop per i treni in Lombardia di Trenord e per gli aerei in tutta Italia | ecco gli orari e le fasce di garanzia

Leggi su Open.online

Nuova giornata diper iine per gliin. Domani 5, i lavoratori del servizio ferroviario lombardo die quelli degliincroceranno le braccia. Per chi, invece, deve muoversi con i mezzi pubblici Atm o contalia, non ci saranno ripercussioni. A indire loè stato il sindacato Orsa, Organizzazione sindacati autonomi e di base. Lodei mezzi inizia alle 3 del mattino di mercoledì 5e terminerà alle 2 di giovedì 6. Legarantite sono due: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Il sindacato ha spiegato che lonasce «dall’indisponibilità della societànel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici».