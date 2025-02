Ilfoglio.it - Scioperi dei treni: da oggi ci saranno fasce di garanzia anche nei giorni festivi

Dopo avere effettuato la prevista consultazione delle parti sociali, la Commissione disugliè intervenuta sull'accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario, introducendo un sistema didinei(tra le ore 7 e 10 e poi dalle 18 alle 21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza. La Commissione, si legge in una nota, è “intervenuta nell'esercizio del potere di regolamentazione provvisoria attribuitole dall'art. 13 l. n. 146/1990, dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti”. Le modifiche, infatti, sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione (nel 23 novembre 1999), puntando verso “un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità”.