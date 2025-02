Lanazione.it - Science Lab, tutti in cattedra con i ricercatori

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Fa scuola ArezzoLab e mette ini più grandi scienziati italiani. Sono aperte le iscrizioni per una delle più importanti Scuole di alta specializzazione in questioni etiche e filosofiche in scienza e tecnologia contemporanee. Un progetto con la Direzione Scientifica del prof. Guido Tonelli, e un corpo docente composto da alcuni dei più importanti professori a livello nazionale ed internazionale tra cui: Stefano Mancuso, Telmo Pievani, Simona Micali, Domenico Prattichizzo, Simone Rossi, Riccardo Manzotti, Erica Palmerini. La Scuola si svolgerà ad Arezzo tutta in presenza, oltre 100 ore di progetto, tra lezioni e workshop, dando modo agli iscritti di poter creare rapporti preziosi per il loro curriculum, con il Patrocinio dell’Università di Siena e del Cern di Ginevra, testimoniando l’alto valore formativo della sua proposta, con riconoscimenti ufficiali e crediti per i propri percorsi.