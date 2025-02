Agi.it - Sci, Italia campione del mondo nella gara a squadre

AGI - L'dello sci alpino conquista la medaglia d'oroprimadei Campionati mondiali di Saalbach-Hinterglemm in Austria. Gli azzurri si sono laureati campioni mondiali(team event) battendo la Svizzera per distacco. Oro al collo di Giorgia Collomb, Filippo Della Vite, Lara Della Mea ed Alex Vinatzer. È stato quest'ultimo a pareggiare la serie (2-2) e battere Thomas Tumler di 61 centesimi (45 centesimi il distacco complessivo). Bronzo alla Svezia che ha battuto gli Stati Uniti (3-1). Serata tricolore e Inno di Mameli nel parterre della pista 'Ulli Maier' di Saalbach-Hinterglemm per l'oro dell', format introdotto nel 2005 e che in pratica è uno slalom gigante parallelo. Per Della Mea e Vinatzer si tratta della seconda medaglia nel team event dopo il bronzo di Aare nel 2019.