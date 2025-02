Oasport.it - Sci di fondo, Nadine Laurent sesta nella sprint tc dei Mondiali U23 di Schilpario

, in provincia di Bergamo, si è chiusa la prima giornata di gare riservata agli Under 23 dei2025 di categoria di sci di: nellein tecnica classica tra le donne, davanti ad Iris De Martin Pinter, settima, mentre tra gli uomini Aksel Artusi si piazza 21°.La gara femminile viene vinta dalla svedese Maerta Rosenberg, prima in 2’59?10, che domina davanti all’andorrana Gina Del Rio, seconda a 5?14, ed all’altra svedese Elin Henriksson, terza a 5?95. Sesto posto in finale per l’azzurrina, a 11?61, mentre esce in semifinale Iris De Martin Pinter, settima assoluta.gara maschile si registra la doppietta della Svezia: oro per Anton Grahn in 2’37?79, che brucia il connazionale Maans Skoglund, secondo a 0?65, mentre completa il podio il norvegese Joergen Schjoelberg, terzo a 0?67.