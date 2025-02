Oasport.it - Sci alpino, l’Italia maschile si affiderà all’amuleto Super-G per “fare il botto” ai Mondiali di Saalbach 2025?

Leggi su Oasport.it

Siamo nell’imminenza deidi scidi. Per quanto concerne, la domanda è se ci sinuovamente-G per fregiarsi di un successo. Non solo perché la più giovane delle quattro discipline è l’unica in cui gli azzurri si sono imposti nella stagione corrente, bensì soprattutto perché è la sola in cui l’Inno di Mameli ha risuonato in ambito iridato nel XXI secolo.Dopo Alberto Tomba e la sua doppietta slalom-gigante a Sierra Nevada 1996, gli atleti tricolore hanno primeggiato esclusivamente in-G. Ad Åre, nel 2007, Patrick Staudacher confezionò quella che resta una delle più grandi sorprese della storia dello scitout-court. Più prevedibili, ma non scontate, le affermazioni di Christof Innerhofer a Garmisch 2011 e di Dominik Paris, sempre ad Åre, ma nel 2019.