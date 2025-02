Sci alpino i Mondiali di Saalbach 2025 iniziano alla grande per l’Italia | medaglia d’oro nel parallelo a squadre

Leggi su Sportface.it

Si aprono col botto perdi sci, di scena a-Hinterglemm: nelinfatti il quartetto azzurro formato da Alex Vinatzer, Lara Della Mea, Giorgia Collomb e Filippo Della Vite si è aggiudicato labattendo in finale la Svizzera di Wendy Holdener, Daphne Darbellay, Luca Aerni e Thomas Tumler.di bronzoSvezia, che supera per 3-1 gli Stati Uniti nella finale per il bronzo. Per lo sci italiano è anche il miglior risultato in questa disciplina: prima di oggi l’unicaera il bronzo del 2019 ad Åre, quando Alex Vinatzer, Lara Della Mea, Irene Curtoni e Simon Maurberger superarono 3-1 la Germania nella finale per il terzo posto.Risultato a sorpresa per, che nonostante partisse come testa di serie numero 3 del tabellone non aveva di certo ambizioni da vittoria.