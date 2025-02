Sci alpino ai Mondiali di Saalbach splende la stella di Giorgia Collomb | la 18enne è la speranza azzurra per il futuro

Leggi su Sportface.it

La vittoria nel parallelo a squadre deidi sci2025 diha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro della rassegna, un titolo alla vigilia insperato ma che il quartetto azzurro ha conquistato con grande merito, battendo in serie nazionali più quotate come Francia, Svezia e infine Svizzera in finale. Oltre al successo iridato, il team event ha regalato all’Italia anche una grande consapevolezza nei propri mezzi, che fin qui era mancata negli ultimi mesi. Questo oro potrà essere un trampolino di lancio anche a livello individuale per i nostri atleti, da cui è lecito attendersi qualcosa in più.Il primo nome in questo caso è quello di Filippo Della Vite, da anni considerato come ildello sci azzurro insieme al coetaneo Giovanni Franzoni ma che fin qui ha faticato ad affermarsi, frenato anche da qualche problema fisico.