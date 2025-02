Schröder troppo stressato lo strano ricovero prima dell’udienza sul North Stream 2 | i dubbi dopo il video sul campo da golf

Leggi su Open.online

L’ex cancelliere tedesco Gerhardè stato recentemente ricoverato in una clinica di Hannoverche i medici gli hanno diagnosticato una grave forma di burnout, una sindrome caratterizzata da forte esaurimento, difficoltà di memoria, problemi di concentrazione e disturbi del sonno.La mediazione con gli affari russi, che ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno nella scorsavera, è ormai da tempo una figura controversa in Germania, criticato e isolato per i suoi stretti rapporti economici con la Russia.aver lasciato la cancelleria nel 2005, è diventato uno dei principali intermediari degli interessi russi in Europa, ricoprendo incarichi di prestigio all’interno di aziende energetiche legate al Cremlino. È stato infatti presidente del consorzio che ha realizzato il gasdottoper conto di Gazprom,averne firmato l’accordo quando era ancora in carica.