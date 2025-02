Cityrumors.it - Schlein-Prodi, il rapporto non decolla: i rischi per il Pd

Leggi su Cityrumors.it

La segretaria dei dem si sta sempre più distaccando dal passato e i rapporti con i vecchi leader si fanno sempre più freddi: i dettagliSono ormai passati due anni dasegretaria del Pd e il partito, come riferito da La Stampa nell’edizione odierna, sta cambiando completamente forma. Da una parte c’è la segretaria e dall’altra i vecchi leader, che continuano ad essere intenzionati a dare una grande mano alla forza politica, ma non trovano terreno fertile., ilnon: iper il Pd (Ansa) – cityrumors.itCome, per esempio, Romano. Uno dei leader storici della sinistra, stando al quotidiano italiano, in più di un’occasione avrebbe aperto ad aiutare laa rilanciare i dem, ma fino ad oggi la porta è sempre stata chiusa. Iltra i due è assolutamente di stima e si sentono anche ogni tanto.