Ilgiorno.it - Schianto sull’Autolaghi, un’auto si ribalta: passeggeri incastrati negli abitacoli, intervengono i pompieri con le cesoie

Saronno, 4 febbraio 2025 – Ancora un grave incidentequesto pomeriggio nel pieno dell’ora di punta. Due auto si sono scontrate, e una si èta dopo l’impatto, sull’A9 all’altezza di Saronno, poco prima dell’uscita di Origgio,in direzione di Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 17 e 15. L’allarme è scattato subito: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Per liberare le tre persone rimaste intrappolate agli interni deidel distaccamento di Saronno hanno fatto ricorso alleidrauliche. La più grave, una donna che è stata portata in codice giallo in ospedali con diversi traumi e delle sospette fratture. Le altre due hanno riportato ferite più lievi. Sul posto, come da protocollo, Polizia stradale, ambulanze e automedica.