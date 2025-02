Ilgiorno.it - Schiacciato dal tir in curva. Pensionato in bicicletta resta ucciso sul colpo

dal tir in, nessuno scampo per un ciclista 74enne di Pioltello. È lui, D.M.,, che viveva in città con la famiglia, la vittima del drammatico incidente verificatosi ieri mattina sulla Padana superiore, all’altezza di Cernusco sul Naviglio ma quasi al confine con il territorio di Cassina de’ Pecchi. Lasu cui l’uomo viaggiava è stata travolta da un mezzo pesante in fase di svolta. Per il, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sono stati i militari della compagnia di Pioltello, poco più tardi, a dare la tragica notizia alla famiglia. I dettagli del nuovo incidente sulla strada, e ancora con vittima un ciclista, sono ancora in corso di accertamento e pertanto parzialmente coperti da riserbo. L’incidente ha avuto luogo poco prima delle undici del mattino.