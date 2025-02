Oasport.it - Scherma, Chiara Mormile: “Tornare sul podio subito dopo le Olimpiadi non era scontato”

è stata la grande protagonista dell’ultima puntata di Focus, in onda sul canale YouTube di OA Sport. La sciabolatrice romana ha analizzato i suoi ultimi risultati in Coppa del Mondo, e non solo, e si è raccontata a 360° fuori e dentro la pedana. Sin dagli inizi, raccontando un aneddoto particolare sull’arma scelta: “La sciabola non arriva da una mia scelta. Tutto è stato casuale. Mia madre è entrata nella palestra di Roma e ha scelto lei per me. Io ho anche una fisicità da fioretto o spada, ma sono sciabolatrice. Mi sono innamorata di questo sport vedendo Aldo Montano alledel 2004”.Giunta ormai alla soglia dei 30 anni,prova a guardare alla sua carriera da un visuale più elevata: “Penso di avere una carriera molto bella. Ora apprezzo di più i vari momenti.