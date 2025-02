Cultweb.it - Scandalo Gaiman, denunciata anche l’ex moglie Amanda Palmer per tratta di esseri umani: sapeva e non ha parlato

Un nuovo colpo di scena nella vicenda delle accuse di violenza allo scrittore Neil. Nelle scorse ore,dell’autore, la musicista, è stata citata in giudizio da Scarlett Pavlovich, ex tata della coppia, in tre causa civile presentate negli Stati del Wisconsin, Massachusetts e New York. Le accuse sono di stupro, coercizione edi, con una richiesta di risarcimento di almeno 7 milioni di dollari. Secondo le accuse,avrebbe deliberatamente introdotto Pavlovich nella loro vita familiare sapendo chel’avrebbe aggredita sessualmente. Le accuse includono stupro, coercizione e sfruttamento, con una richiesta di risarcimento di almeno 7 milioni di dollari.Neil(fonte: Vulture)In base alla denuncia, la Pavlovich, allora ventiduenne e senza fissa dimora, incontròad Auckland, Nuova Zelanda, nel 2020.