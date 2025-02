Ilrestodelcarlino.it - Scandalo affitti a Bologna: mansarda di 10 metri a 500 euro al mese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 – Continua la saga delle ‘case da incubo’ a, dove un annuncio pubblicato su un noto sito immobiliare riflette a pieno la giungla deglidi cui è vittima da ormai molto tempo la città delle Due Torri: un affitto da 500alper un “piccolo monolocaleto” in zona San Felice, più precisamente in via del Pratello, nel cuore del centro storico, dove glitendenzialmente si aggirano intorno agli 800. Ma quella che a prima vista sembra un’occasione da non perdere, a guardare bene si rivela ben altro, perché l’immobile in questione si estende su una superficie di appena dieciquadrati. Il titolo dell’annuncio, che mette a disposizione degli utenti solo quattro foto, spiega che il locale che si intende affittare è una “”, che si trasforma magicamente nella descrizione dell’immobile: la proposta, infatti, è di un “piccolo monolocaleto di ottoquadrati”, perché duequadri sono destinati al cosiddetto bagno: dallo scatto, si nota la posizione della doccia, che è esattamente sopra il lavandino e il suo scolo è direttamente sul pavimento.