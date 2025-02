Donnapop.it - Scandalo ad Affari Tuoi, il concorrente della Calabria ha un nome diverso e spunta l’ombra della fidanzata

è il gioco televisivo più popolare in Italia, e come tale, non sfugge mai all’attenzione del pubblico e dei social. La puntata di lunedì 3 febbraio ha scatenato una vera e propria tempesta virtuale, con i telespettatori che hanno iniziato a fare domande sulla figura delcalabrese Giovanni, protagonistaserata.Durante la sua partita, il giovane personal trainer ha deciso di accettare l’offerta da 40.000 euro del dottore, pur scoprendo successivamente che nel suo pacco c’erano ben 75.000 euro. Una scelta che non ha avuto grosse ripercussioni sullo spettacolo, ma che ha alimentato curiosità e discussioni online. Tra gli aspetti più discussi, però, c’è un dettaglio che non è passato inosservato: Giovanni ha une la sua, Jessica, ha già partecipato al programma in passato.