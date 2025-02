Ilnapolista.it - Scanavino: «La Coppa del mondo per Club è un’occasione di visibilità per il brand e per la nostra squadra»

Leggi su Ilnapolista.it

L’amminnistratore delegato della Juventus Maurizio, intervistato dalla Fifa in occasione del tour del trofeo delladelpera Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni:Le parole di«Per la Juventus e per me partecipare alla nuovadelpersignifica essere presenti una competizione importante con il gotha del calcio mondiale. Èunica per confrontarci con le squadre più forti che ci sono qualificate per questa edizione ed è anche un’opportunità fondamentale diper ile per la».«Gli Stati Uniti sono un mercato importante in grande crescita dove il calcio sta appunto crescendo molto e dove abbiamo una base di tifosi grandissima e molto affezionati alla Juventus, cosa ne abbiamo già testato nei precedenti tour che abbiamo fatto negli anni passati»«Come tutte le competizioni a cui partecipiamo abbiamo l’obiettivo di competere per la vittoria e in questo caso anche per ladel, soprattutto in questa prima edizione, sarebbe molto bello arrivare fino alla fine.