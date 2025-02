Juventusnews24.com - Scanavino alla FIFA: «Mondiale per Club occasione unica per il nostro brand. La Juve avrà un solo obiettivo»

di RedazionentusNews24: anche l’amministratore delegato dellantus presenta il torneo della prossima estateAi canali ufficiali della, anche l’ad Maurizioha presentato il nuovoperche vedrà impegnata anche lantus. Ecco le parole dell’amministratore delegato bianconero.NUOVOPER– «Significa essere presenti ad una competizione con il gotha del calcio, è un’per confrontarci con le squadre più forti al mondo. Ed è anche un’per ilin un mercato come quello degli Stati Uniti, che sta crescendo molto e dove abbiamo una grande base».– «Noi abbiamo l’di competerevittoria, come a tutte le competizioni a cui partecipiamo. Sarebbe molto bello arrivare finofine e portare il trofeo in bacheca».