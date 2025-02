Ferraratoday.it - Scambio di droga sotto gli occhi dei carabinieri, un uomo finisce in manette

Leggi su Ferraratoday.it

Non è passato inosservato unodie denaro,glidei. Così per undi 39 anni sono scattate le. Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 3, quando un equipaggio di militari della Stazione di Baura era impegnato in un servizio di contrasto allo.