Santorini, migliaia di persone lasciano l'isola a causa dello sciame sismico. Oggi forti scosse

– L’intensoche sta colpendonon accenna a diminuire. Solo nelle prime ore di questa mattina si sono registrate quattro nuovedi magnitudo pari o superiore a 4.0, con il picco alle 8:09 ora locale, quando un sisma di magnitudo 4,8 ha avuto epicentro a 19 km al largo di Amorgos, secondo l’Istituto geodinamico dell’Osservatorio nazionale di Atene. La sequenza sismica ha spinto oltre 9.000ad abbandonaredelle Cicladi, con più di 6.000 già partite via mare dalla giornata di domenica.A confermare l’esodo è stato Dionysis Theodoratos, presidente dell’Associazione delle imprese di trasporto marittimo per passeggeri, che ha parlato ai microfoni dell’emittente ERT.Anche il traffico aereo è stato potenziato per far fronte alla richiesta di partenze.