Gamberorosso.it - Santa Margherita gruppo vinicolo cambia nome: adesso è Herita Marzotto wine estates

Leggi su Gamberorosso.it

è il nuovoche riunisce le tenute di. La famiglia, per i 90 anni della società di Fossalta di Portogruaro ha scelto un rebranding coraggioso ma funzionale alla comunicazione di una realtà diversificata come quella costruita in tutti questi anni. Con un giro d'affari di circa 255 milioni di euro e oltre 27 milioni di bottiglie vendute in oltre 90 mercati mondiali,oggi è saldamente in mano alla terza generazione della famiglia, ed è una realtà tra le più importanti nel panorama italiano. Ilsimboleggia l'eredità (dall'inglese "ge") del lavoro di, sia dal lato fisico sia valoriale e culturale come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.Gli obiettivi della famiglia«È motivo di grande orgoglio per me e i miei fratelli – commenta Gaetano, nipote del fondatore e presidente diricorda «l'incredibile sogno che fu lo sbarco nell’agroalimentare compiuto da nostro nonno (il conte Gaetano, che fondò la società nel 1935; ndr).