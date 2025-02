Dayitalianews.com - Sanremo, ‘ladra di yacht’ arrestata a Portosole: il furto sventato per un pelo

L’equipaggio all’interno della barca ha avvertito la poliziaHa tentato di rubare, niente meno, che un grande yacht ormeggiato a, scalo turistico di. Un fatto davvero insolito, che è avvenuto nella tarda serata dello scorso 31 gennaio: ilè statodagli agenti del commissariato di polizia, avvertiti dall’equipaggio che era all’interno del grande yacht. A tentare il colpo una donna francese di 49 anni che è stataper il reato diaggravato.L’intervento della polizia sullo yachtAppena arrivati gli agenti hanno notato lo yacht distante alcuni metri dal molo di ormeggio con le cime slegate; il comandante ha chiamato gli agenti raccontando che sulla prua della barca c’era una donna che si era nascosta in un locale di servizio.Una volta saliti a bordo dello yacht, gli agenti hanno fermato la 49enne che alla vista degli agenti ha “mollato” le cime e mentre la barca si allontanava dal molo ha tentato più volte di metterla in moto, senza successo, dato che non c’era la chiave per l’accensione.