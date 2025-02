Secoloditalia.it - Sanremo, la Rai pronta a dare battaglia. Depositato il ricorso alla sentenza del Tar Liguria: il Festival siamo noi

Leggi su Secoloditalia.it

e la Rai: un binomio indissolubile sul cui presupposto inscindibile gli avvocati di viale Mazzini hannoilcontro ladel Tar. A dicembre i giudici avevano dichiarato illegittimo l’affidamento direttoRai, da parte del Comune di, dell’organizzazione deldella canzone italiana. Salvaguardando l’edizione che partirà martedì 11 febbraio condotta da Carlo Conti, il Tar ha imposto una gara, un bando, per il futuro. Ma Viale Mazzini non ci sta: e si dichiara. Con tanto di battagliero annuncio dell’azienda: «Nessuno al di fuori di Rai è titolato a organizzare ilnella sua versione attuale»al via, la Rai deposita l’appello contro ladel TarE così, con la kermesse ai blocchi di partenza, in una nota Viale Mazzini annuncia: «Rai informa di aver proposto appello avverso ladel Taravendo interesse a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune dile aveva concesso in uso esclusivo il marchio “della Canzone Italiana”.